Разработан план эвакуации королевы на случай "жёсткого Брекзита"

В Великобритании разработан план эвакуации королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи из Лондона на случай беспорядков в британской столице после выхода из ЕС без соглашения с Евросоюзом - так называемого "жёсткого Брекзита".

Политики и комментаторы называют "жёсткий Брекзит" вполне реальным, поскольку менее чем за 2 месяца до установленной даты выхода Британии из ЕС - 29 марта - соглашение так и не одобрено.

План, выдержки из которого публикуют в воскресенье газеты The Sunday Times и The Mail on Sunday, предусматривает эвакуацию королевы и её супруга на "секретное место" за пределами Лондона. Подобный план, напоминают газеты, разрабатывался в годы Холодной войны на случай ядерного нападения со стороны СССР.

Ранее стало известно, что британские власти в случае "жёсткого Брекзита" готовы привлечь к охране общественного порядка несколько тысяч военных. Особые опасения вызывает ситуация в Северной Ирландии.

Британский парламент поручил премьеру Терезы Мэй добиться изменений в согласованный ранее договор о выходе Британии из ЕС, в частности по вопросу о механизме гарантий сохранения "прозрачности" границы между Ирландией и Северной Ирландией. Срок истекает 13 февраля. В ЕС ранее заявили, что менять текст соглашения не будут. Без этих изменений, однако, британский парламент не готов голосовать за документ.