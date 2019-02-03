Сирийские СМИ заявили об авианалёте международной коалиции

Международная коалиция под командованием США в минувшую субботу нанесла авиаудары по позициям сирийских правительственных войск, сообщило государственное телевидение Сирии. Подчинённые Башару Асаду СМИ, со ссылкой на военные источники, утверждают, что военные самолёты коалиции атаковали сирийские войска в районе линии соприкосновения с отрядами группировки "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Сирии и Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters.



В результате авиаударов двое сирийских солдат были ранены, отмечают сирийские государственные СМИ.



Источник в вооружённых силах Сирии заявил государственным СМИ, что "Авиация коалиции осуществила акт агрессии против сирийской армии, действующей в районе Албукамаль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора", сообщает Reuters. Представитель коалиции заявил журналистам, что

силы партнёров по коалиции ранее подверглись обстрелу и действовали в интересах самообороны.