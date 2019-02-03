Папа римский прибыл в Объединённые Арабские Эмираты

В воскресенье, 3 февраля, папа римский Франциск прибыл с первым в истории визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что он проведёт там три дня. Цель визита – участие в конференции по межрелигиозному диалогу.



Конференция, посвященная межрелигиозному диалогу, организована под эгидой Мусульманского совета старейшин и должна помочь в борьбе с религиозным фанатизмом. Идея проведения форума принадлежит имаму египетского университета Аль-Азхара Ахмеду эль-Тайебу. Папа Франциск неоднократно встречался с ним.





Глава Римско-католической церкви встретится с представителями мусульманской и буддийской общин Объединённых Арабских Эмиратов, с наследным принцем Мухаммадом ибн Зайдом иль Нахайяном. Понтифик намерен посетить католические общины, численность которых в Эмиратах составляет около 900 тысяч человек (примерно десять процентов населения). Во вторник, 5 февраля, Франциск отслужит мессу в Абу-Даби, на которую, как сообщает RFI, уже проданы все 130 тысяч билетов.