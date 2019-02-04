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4 человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

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Четыре человека погибли в ночь на понедельник в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.

Возгорание произошло в одной из квартир в доме на Никитском бульваре. В доме деревянные перекрытия, и огонь быстро распространился по зданию, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Обрушились перекрытия на площади в 300 метров.

Пострадали три человека, 42 были эвакуированы.

Дом построен в 1912 году и относится к объектам культурного наследия, всего в нём около 100 квартир.

Причины пожара пока не выяснены, возбуждено уголовное дело.

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