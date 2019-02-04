Среди желающих эмигрировать из России преобладают люди 18-24 лет

Среди тех граждан России, которые хотели бы переехать на постоянное жительство за границу, 41 процент составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24-х лет.

Таковы данные опроса "Левада-центра", которые публикуют в понедельник российские СМИ.

При этом всего готовы эмигрировать 17 процентов опрошенных. Этот показатель в опросе в последние годы почти не меняется. Категорически не согласны менять место жительства 61 процент - это на 5 процентов больше, чем в прошлом году.

"При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства", - цитирует "Интерфакс" сообщение "Левада-центра". Сообщается, что 96 процентов молодых людей относятся к людям, уехавшим из России, "позитивно" и "нейтрально", наиболее негативное отношение к ним - в возрастной группе от 55 лет.