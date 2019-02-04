Умер знаменитый финский прыгун с трамплина Матти Нюкянен

В Финляндии умер четырёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Матти Нюкянен.

Сообщения о его смерти подтвердил министр спорта Финляндии, который назвал Нюкянена "легендарным". Спортсмену было 55 лет, о причинах смерти пока не сообщается.

На Олимпийских играх в Калгари в 1988 году он установил абсолютный рекорд, выиграв все три золотые медали в соревнованиях по прыжкам с трамплина.

Ещё одно олимпийское золото он получил четырьмя годами ранее в Сараеве. Там же он завоевал серебряную медаль.

В последние годы он страдал от алкогольной зависимости и несколько раз был судим за агрессивные нападения, в том числе с использованием ножа. Несколько месяцев он провёл в тюрьме. Кроме того, он пытался начать карьеру певца и участвовал в ряде кинопроектов.