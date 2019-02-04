Ряд стран ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Ряд стран Европейского союза в понедельник заявили, что официально признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

О признании Гуайдо – главы парламента Венесуэлы, на фоне политического кризиса в стране провозгласившего себя временным президентом, – заявили премьер-министр Испании Педро Санчес, канцлер Австрии Себастиан Курц, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник заявил, что Гуайдо "имеет законное право" на назначение новых выборов. Однако из слов Ле Дриана неясно, отказывает ли Париж в легитимности президенту Николасу Мадуро.

Накануне истёк 8-дневный срок, который ряд стран Европейского союза дали Мадуро на то, чтобы он назначил досрочные президентские выборы. Официально Евросоюз пока не объявил о своей единой позиции.

Ранее Гуайдо признали легитимным главой государства США, Канада и ряд стран Латинской Америки.

Мадуро ранее призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, отвергнув, однако, президентские. Он обвинил Соединённые Штаты в подготовке вооружённого вторжения в страну, пригрозив США "новым Вьетнамом". Руководство вооружённых сил заявляет о поддержке Мадуро. Его признают легитимным президентом также Россия, Куба, Турция и Китай, хотя наблюдатели обращают внимание на заявление представителя МИД Китая о том, что, каков бы ни был исход противостояния в Венесуэле, оно не отразится на отношениях между Каракасом и Пекином.