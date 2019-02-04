Правительство России поддержало законопроект о возможности изоляции российского сегмента Интернета от глобальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст отзыва кабинета министров.

При этом после принятия законопроекта в первом чтении правительство предлагает его доработать. Главная претензия правительства к нынешнему тексту – необходимость указать источники дополнительного финансирования операторов связи для установки дополнительного оборудования, необходимого для отключения российского сегмента от мирового Интернета. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что его принятие не потребует дополнительного финансирования, однако эксперты пришли к выводу, что это не так.

Также в отзыве правительства сказано, что установка дополнительного оборудования на сетях операторов не должна привести к ухудшению качества связи, за исключением случаев запрета на распространение информации в Сети.

Кроме того, предлагается уточнить, что именно подразумевается под угрозами целостности и безопасности, которыми в законопроекте обуславливается возможность отключения от Всемирной сети.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы утверждают, что принятие законопроекта необходимо, в частности, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. Отключение от глобальной Сети для защиты от угроз, по мысли авторов законопроекта, должно обеспечить "устойчивость" российского сегмента Интернета.