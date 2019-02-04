На пост президента Украины претендует рекордное число кандидатов

Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник завершила приём заявлений о выдвижении в президенты страны. В ближайшие дни должен быть определён полный список кандидатов.

На данный момент зарегистрированы уже 28 кандидатов в президенты страны – это рекордное число. При этом часть заявок ЦИК ещё не рассмотрела – среди них и документы действующего президента Петра Порошенко, который подал их только в воскресенье.

Всего о желании баллотироваться заявляли 89 человек, 22 из них, в том числе главе Компартии Украины Петру Симоненко, отказали. Для регистрации необходимо внести залог в 2,5 миллиона гривен (порядка 6 млн рублей), предоставить налоговую декларацию и выполнить ряд других требований, при этом подписи собирать не нужно.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По опросам, на выход во второй тур наибольшие шансы у шоумена Владимира Зеленского, лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко.