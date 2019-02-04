Бывшая заключённая рассказала о рабском труде в мордовской колонии

Правозащитная организация "Зона права" просит признать бывшую заключенную женской исправительной колонии номер 14 в Мордовии Индиру Багаеву потерпевшей по уголовному делу о превышении полномочий, возбуждённому против Юрия Куприянова, исполняющего обязанности начальника колонии.

Багаева была одной из заключённых, которые жаловались на привлечение их к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве без их согласия. По её инициативе, как отмечают в "Зоне права", в колонии прошла проверка, после которой в декабре прошлого года возбудили уголовное дело. Тем не менее, она до сих пор не признана потерпевшей по уголовному делу и не допрошена в этом качестве - отмечают правозащитники.

Портал "Медиазона" в понедельник публикует рассказ Багаевой о её пребывании в колонии. Текст озаглавлен "Я была личной швеей управления ФСИН Мордовии". Багаева описывает факты привлечения женщин-заключённых к сверхурочному - фактически рабскому - труду и подчёркивает, что администрация колонии в обход закона получала от него прибыль. Она также пишет о физических наказаниях и других нарушениях прав заключённых.

Ещё в 2013 году о привлечении к труду на 14-16 часов в день в этой колонии рассказала отбывавшая в ней срок участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Тогда проверка официально не подтвердила фактов нарушения прав заключённых.