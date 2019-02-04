Массовое заражение в Суворовском училище. Подробности

Военная прокуратура начала проверку по факту массового заражения эхинококкозом воспитанников ульяновского Суворовского военного училища. Об этом сообщил военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечухаев.
На данный момент анализы взяты у 685 курсантов и работников училища. Всего их восемьсот. Симптомы заболевания обнаружены у 25 человек. Из-за болезни под угрозой находится их дальнейшая карьера.
Полное обследование медики обещают закончить 6 февраля.
В свою очередь, мать одного из курсантов Надежда Хитрова сообщила, что паразитами заразились 30 курсантов и трое офицеров. У троих учащихся "червями съедено по одному легкому". По её словам, родителям заболевших сообщили, что их дети теперь инвалиды.
- В воскресенье на сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области появилось сообщение о том, что у курсантов местного Суворовского военного училища врачи обнаружили эхинококкоз – паразитарную болезнь, вызываемую ленточными червями. Заболевание также нашли у одного работника кухни. Симптомы обнаружили, когда в областную детскую клиническую больницу отправили первых учащихся с подозрением на лёгочную патологию.
- В понедельник в региональном Минздраве прошёл брифинг, на котором главный детский инфекционист ведомства Алексей Смолин озвучил возможную причину массового заражения. По его словам, "оно происходит при питье загрязненной воды и употреблении в пищу необработанных термически продуктов питания". Ранее руководство Суворовского училища заверяло, что заболевание, которое не передаётся от человека к человеку, не связано с организацией приёма пищи и условиями проживания, а проведённая межведомственная проверка никаких нарушений санитарных норм не выявила. В училище также предположили, что болезнь передалась от животных, от каких именно – руководство не уточнило.
- По словам заведующей кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней Ульяновского государственного университета Любови Киселевой, возрастной разброс заболевших большой - это курсанты с 5 по 11 классы. У них обнаружены кисты в лёгких и печени, которые медленно растут, однако, как заверила Киселева, признаков осложнений ни у кого из заболевших нет. Она также отметила, что "источник инфекции пока непонятен, и сложно говорить - одномоментное ли это было заражение". В любом случае, на лечение курсантов может уйти от трёх месяцев до года. На ранних стадиях эхинококкоз лечится таблетками, в запущенных же случаях может потребоваться оперативное вмешательство. По словам Кисилевой, "пока нельзя говорить, смогут ли заболевшие суворовцы продолжать военную карьеру".
- В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Куринный, врач-хирург по специальности, два года проработавший в законодательном собрании Ульяновской области, написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте", что "санитарно-эпидемиологическая комиссия области, которая должна была заседать вечером в воскресенье, была отменена". По словам Куринного, многие родители в состоянии паники: они "приезжают из других городов, забирают своих детей и обследуют их самостоятельно". Депутат отметил, что по его впечатлению "проблему пытаются "локализовать" и не допустить федерального скандала", в чём "заинтересованы и Минобороны и областные власти". У некоторых пострадавших, по данным Куринного, "имеет место очаговое поражение головного мозга". "Если это действительно эхинококк, о военной карьере многим из заболевших придётся забыть", - подчеркнул он, добавив, что "такого массового, локального и массивного заражения этой болезнью ещё ни разу не фиксировалось".
- Куринный также отметил, что паразит попадает в организм в подавляющем большинстве случаев с пищей, поэтому говорить о некоем массовом контакте ребят с заражённым животным или несоблюдении суворовцами правил личной гигиены, как о причинах возникшей болезни, "совершенно неправильно". Учитывая организованный характер питания, речь, по мнению Куринного, должна идти либо о халатности (например - "использовании недоброкачественных продуктов, или ненадлежащей их обработке, или загрязнении на этапе приготовления"), либо об "откровенной диверсии".
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