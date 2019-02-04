Массовое заражение в Суворовском училище. Подробности

Военная прокуратура начала проверку по факту массового заражения эхинококкозом воспитанников ульяновского Суворовского военного училища. Об этом сообщил военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечухаев.

На данный момент анализы взяты у 685 курсантов и работников училища. Всего их восемьсот. Симптомы заболевания обнаружены у 25 человек. Из-за болезни под угрозой находится их дальнейшая карьера.

Полное обследование медики обещают закончить 6 февраля.

В свою очередь, мать одного из курсантов Надежда Хитрова сообщила, что паразитами заразились 30 курсантов и трое офицеров. У троих учащихся "червями съедено по одному легкому". По её словам, родителям заболевших сообщили, что их дети теперь инвалиды.