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Массовое заражение в Суворовском училище. Подробности

Воспитанники Суворовского военного училища на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Санкт-Петербург, 7 января 2019 года

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Военная прокуратура начала проверку по факту массового заражения эхинококкозом воспитанников ульяновского Суворовского военного училища. Об этом сообщил военный прокурор Ульяновского гарнизона Максим Нечухаев.

На данный момент анализы взяты у 685 курсантов и работников училища. Всего их восемьсот. Симптомы заболевания обнаружены у 25 человек. Из-за болезни под угрозой находится их дальнейшая карьера.

Полное обследование медики обещают закончить 6 февраля.

В свою очередь, мать одного из курсантов Надежда Хитрова сообщила, что паразитами заразились 30 курсантов и трое офицеров. У троих учащихся "червями съедено по одному легкому". По её словам, родителям заболевших сообщили, что их дети теперь инвалиды.

  • В воскресенье на сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области появилось сообщение о том, что у курсантов местного Суворовского военного училища врачи обнаружили эхинококкоз – паразитарную болезнь, вызываемую ленточными червями. Заболевание также нашли у одного работника кухни. Симптомы обнаружили, когда в областную детскую клиническую больницу отправили первых учащихся с подозрением на лёгочную патологию.
  • В понедельник в региональном Минздраве прошёл брифинг, на котором главный детский инфекционист ведомства Алексей Смолин озвучил возможную причину массового заражения. По его словам, "оно происходит при питье загрязненной воды и употреблении в пищу необработанных термически продуктов питания". Ранее руководство Суворовского училища заверяло, что заболевание, которое не передаётся от человека к человеку, не связано с организацией приёма пищи и условиями проживания, а проведённая межведомственная проверка никаких нарушений санитарных норм не выявила. В училище также предположили, что болезнь передалась от животных, от каких именно – руководство не уточнило.
  • По словам заведующей кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней Ульяновского государственного университета Любови Киселевой, возрастной разброс заболевших большой - это курсанты с 5 по 11 классы. У них обнаружены кисты в лёгких и печени, которые медленно растут, однако, как заверила Киселева, признаков осложнений ни у кого из заболевших нет. Она также отметила, что "источник инфекции пока непонятен, и сложно говорить - одномоментное ли это было заражение". В любом случае, на лечение курсантов может уйти от трёх месяцев до года. На ранних стадиях эхинококкоз лечится таблетками, в запущенных же случаях может потребоваться оперативное вмешательство. По словам Кисилевой, "пока нельзя говорить, смогут ли заболевшие суворовцы продолжать военную карьеру".
  • В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Куринный, врач-хирург по специальности, два года проработавший в законодательном собрании Ульяновской области, написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте", что "санитарно-эпидемиологическая комиссия области, которая должна была заседать вечером в воскресенье, была отменена". По словам Куринного, многие родители в состоянии паники: они "приезжают из других городов, забирают своих детей и обследуют их самостоятельно". Депутат отметил, что по его впечатлению "проблему пытаются "локализовать" и не допустить федерального скандала", в чём "заинтересованы и Минобороны и областные власти". У некоторых пострадавших, по данным Куринного, "имеет место очаговое поражение головного мозга". "Если это действительно эхинококк, о военной карьере многим из заболевших придётся забыть", - подчеркнул он, добавив, что "такого массового, локального и массивного заражения этой болезнью ещё ни разу не фиксировалось".
  • Куринный также отметил, что паразит попадает в организм в подавляющем большинстве случаев с пищей, поэтому говорить о некоем массовом контакте ребят с заражённым животным или несоблюдении суворовцами правил личной гигиены, как о причинах возникшей болезни, "совершенно неправильно". Учитывая организованный характер питания, речь, по мнению Куринного, должна идти либо о халатности (например - "использовании недоброкачественных продуктов, или ненадлежащей их обработке, или загрязнении на этапе приготовления"), либо об "откровенной диверсии".

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