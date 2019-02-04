На дне Ла-Манша обнаружены обломки самолёта футболиста Салы

На дне пролива Ла-Манш между Францией и Великобританией обнаружены обломки легкомоторного самолёта, на котором летел футболист британского клуба "Кардифф" Эмилиано Сала.

По сообщению британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий, на видео, снятом подводным аппаратом, среди обломков видно тело одного человека. В самолёте, который летел 21 января в Кардифф из французского Нанта, были двое - пилот и Сала.

Об обнаружении обломков ранее сообщила частная компания, которая была нанята родственниками пропавшего футболиста после того, как официальные поиски не дали результатов.

Сообщается, что с родственниками пилота и пассажира, а также полицией обсуждаются дальнейшие шаги.

Аргентинский футболист Эмилиано Сала в январе перешёл в "Кардифф" из французского "Нанта", он летел на свой первый матч в составе новой команды. С борта самолёта он отправил голосовое сообщение, в котором выражал опасения относительно надёжности летательного аппарата. Вскоре после этого самолёт пропал с экранов радаров, поиски долгое время не давали результатов.