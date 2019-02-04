Растёт число стран ЕС, признавших Гуайдо президентом Венесуэлы

Растёт число стран Европейского союза, заявивших в понедельник о признании главы парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

На данный момент с официальными заявлениями об этом выступили 12 государств - помимо Испании, Германии, Великобритании и Франции это Австрия, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Дания, Португалия, Латвия и Литва.

Все эти страны подчеркнули, что признают Гуайдо временным президентом как гаранта проведения досрочных выборов и до того момента, как в стране будет восстановлена демократия.

Накануне истёк 8-дневный срок, который ряд стран Европейского союза дали действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, легитимность которого оспаривает Гуайдо, на назначение выборов. Мадуро согласен только на парламентские выборы - но не на президентские.

При этом Европейский союз не выступил с единой позицией о признании Гуайдо. В проекте заявления от имени ЕС, распространённом в понедельник, говорится, что Евросоюз "подтверждает свою поддержку Национальной ассамблеи (парламента) и её главы", а также, что о признании Гуайдо главой государства страны Евросоюза будут заявлять в индивидуальном порядке. Сообщается, в частности, что против признания в данный момент выступила Италия.

Соединённые Штаты и ряд стран Латинской Америки ранее признали Гуайдо.

Рычаги управления в Венесуэле, в том числе и силовыми структурами, пока остаются в руках Мадуро. Его считают легитимным президентом такие страны, как Россия, Куба, Турция и Китай. Мадуро в понедельник призвал граждан страны отвергнуть гуманитарную помощь, которую намерены направить в Венесуэлу США. Он также заявил о начале сбора подписей против военного вторжения, в подготовке которого он обвинил Вашингтон. По словам Мадуро, он направил письмо папе Римскому Франциску с просьбой помочь наладить диалог с оппозицией.

Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, заявив, что выборы, на которых Мадуро одержал победу в прошлом году, прошли с нарушениями закона. В Венесуэле продолжается острый экономический кризис, отмечена нехватка продуктов и важнейших товаров.