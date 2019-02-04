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Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%. Эксперты сомневаются

Завод по сжижению природного газа на Ямале

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Рост ВВП в России в прошлом году ускорился до 2,3 процента, сообщил Росстат.

Объявленный властями рост ВВП существенно превосходит ожидания. Полгода назад министерство экономического развития (МЭР) прогнозировало рост ниже 2 процентов (и снижало его до 1,8 с 1,9 процента). ЦБ также ожидал роста менее 2%.

Однако совсем недавно Росстат пересмотрел данные по росту строительства в 2018 году. В результате с 0,5% за 11 месяцев эта цифра подскочила до 5,3% по итогам года – это было объяснено улучшением подсчетов в строительстве на Ямале проекта по сжижению природного газа. После этого МЭР стало говорить о цифрах роста ВВП, превышающих 2 процента.

Сегодняшнее сообщение Росстата Тремасов прокомментировал в своем Telegram-канале так:

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