Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%. Эксперты сомневаются

Рост ВВП в России в прошлом году ускорился до 2,3 процента, сообщил Росстат.

Объявленный властями рост ВВП существенно превосходит ожидания. Полгода назад министерство экономического развития (МЭР) прогнозировало рост ниже 2 процентов (и снижало его до 1,8 с 1,9 процента). ЦБ также ожидал роста менее 2%.

Однако совсем недавно Росстат пересмотрел данные по росту строительства в 2018 году. В результате с 0,5% за 11 месяцев эта цифра подскочила до 5,3% по итогам года – это было объяснено улучшением подсчетов в строительстве на Ямале проекта по сжижению природного газа. После этого МЭР стало говорить о цифрах роста ВВП, превышающих 2 процента.

Улучшение статистики строительства подвергли критике эксперты, в частности, финансист и бывший высокопоставленный чиновник МЭР Кирилл Тремасов вступил в публичную полемику с министром экономического развития Максимом Орешкиным, заявив о нарушении методик статистического учета и назвав деятельность Минэка "не аналитикой, а рисованием".

Сегодняшнее сообщение Росстата Тремасов прокомментировал в своем Telegram-канале так: