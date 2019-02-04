Россия потратит из бюджета 310 миллиардов рублей на развитие Крыма

Правительство России до 2022 года потратит 310 миллиардов бюджетных средств на развитие аннексированного Крыма. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, половина этой суммы будет направлена в этом году.

Выделенные деньги правительство планирует потратить на строительство дорог, обеспечение полуострова водой и электричеством. На реализацию данной программы из бюджета будет выделено 150 миллиардов рублей в 2019 году, 120 миллиардов в 2020 году, 26 и 12 миллиардов в 2021 и 2022 году соответственно.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права и ввели в отношении Кремля санкции. Москва заявляет о "восстановлении исторической справедливости".