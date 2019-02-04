Журнал "Звезда" вручил ежегодные премии за лучшие публикации

Петербургский журнал "Звезда" вручил традиционные ежегодные премии за лучшие публикации минувшего года. Среди лауреатов литературовед Ирина Винокурова, её документальное исследование "Нина Берберова и третья волна эмиграции" показывает взаимоотношения вдовы Ходасевича с Бродским, Синявским, Войновичем, Довлатовым и другими.

Премирован цикл стихотворений Давида Раскина, повесть Бориса Хазанова "Запах звезд", воспоминания Ирины Свердловой "Друзей моих прекрасные черты…". Свердлова написала о встречах в конце 1950-х – начале 60-х с Виктором Голявкиным, Мариной Рачко, Александром Шлепяновым, композитором Андреем Петровым и другими.

В номинации "За лучшую публикацию иностранного автора" награждён польский исследователь литературы и переводчик Адам Поморский, автор историко-философского эссе "Анна всея земли" об Анне Ахматовой.

Лучшим дебютом в журнале "Звезда" признана повесть "Развилка" Елизаветы Александровой-Зориной.