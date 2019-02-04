Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Журнал "Звезда" вручил ежегодные премии за лучшие публикации

Нина Берберова – героиня исследования Ирины Винокуровой, лауреата премии журнала "Звезда"

Смотреть комментарии

Петербургский журнал "Звезда" вручил традиционные ежегодные премии за лучшие публикации минувшего года. Среди лауреатов литературовед Ирина Винокурова, её документальное исследование "Нина Берберова и третья волна эмиграции" показывает взаимоотношения вдовы Ходасевича с Бродским, Синявским, Войновичем, Довлатовым и другими.

Премирован цикл стихотворений Давида Раскина, повесть Бориса Хазанова "Запах звезд", воспоминания Ирины Свердловой "Друзей моих прекрасные черты…". Свердлова написала о встречах в конце 1950-х – начале 60-х с Виктором Голявкиным, Мариной Рачко, Александром Шлепяновым, композитором Андреем Петровым и другими.

В номинации "За лучшую публикацию иностранного автора" награждён польский исследователь литературы и переводчик Адам Поморский, автор историко-философского эссе "Анна всея земли" об Анне Ахматовой.

Лучшим дебютом в журнале "Звезда" признана повесть "Развилка" Елизаветы Александровой-Зориной.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG