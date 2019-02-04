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Время Свободы: Борьба за раздельный сбор мусора началась
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Каким украинским телевизионным каналам вы доверяете?
39 минут(ы) назад
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270p | 7,8MB
360p | 12,9MB
720p | 29,2MB
1080p | 65,7MB
Опрос прохожих на улицах Киева.
Каким украинским телевизионным каналам вы доверяете?
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