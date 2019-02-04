Абэ и Меркель выразили несогласие с позицией США и Китая

Япония и Германия совместно выражают надежду на скорое демократическое решение кризиса власти в Венесуэле, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Двухдневный визит Меркель в Японию завершился в понедельник заявлением о готовности обоих государств разделить ответственность за упрочение мира и содействие всеобщему процветанию.



Обращаясь к положению в Венесуэле, Меркель подчеркнула, что Германия, как и многие европейские страны, признаёт Хуана Гуайдо временным президентом и считает, что он должен в возможно кратчайшие сроки провести новые выборы.



Синдзо Абэ заявил, что его контакты с Меркель направлены на укрепление единства стран, выступающих за многостороннее сотрудничество – в противовес линии президента США Дональда Трампа с его лозунгом "Америка прежде всего" и позиции Китая, защищающего узкие национальные интересы, передаёт агентство Reuters.