Советский и российский композитор и дирижер Вячеслав Овчинников скончался на 83 году жизни. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Овчинников учился в музыкальном училище при Московской государственной консерватории им. Чайковского и в самой консерватории. Он написал несколько симфоний, сюиты, оперу и музыку к около 30 фильмам.

В том числе — к "Андрею Рублеву" и "Иванову детству" Андрея Тарковского, "Войне и миру" и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, и "Дворянскому гнезду" Андрея Кончаловского.

В 1986 году Овчинников получил звание народного артиста РСФСР.