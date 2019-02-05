Судебные приставы в городе Белово Кемеровской области опечатали помещения детского сада №171, принадлежащего государственному холдингу "РЖД", из-за превышения уровня радиоактивного газа радон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

Западно-Сибирский отдел Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту обнаружил следы газа в медицинском кабинете и спальнях средней и первой младшей групп. Проверка выявила угрозу здоровью и жизни детей и персонала детсада. Суд остановил работу учреждения на 11 дней.

Известно, что продукты распада радона выделяют альфа-частицы, которые вызывают в ткани легких человека микроожоги, а также повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов.

Повышенная концентрация изотопов радона, по данным ученых, может привести к раку легких, также продукты распада радона негативно воздействуют на половую и кроветворную системы и на иммунитет человека, сообщили приставы.​

При каких обстоятельствах в детский сад попало опасное вещество, в пресс-релизе не уточняется.​