За минувший год правозащитники зафиксировали в России более шестисот тысяч фактов ограничения свободы интернета. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе организации "Агора", озаглавленном "Свобода интернета 2018: делегирование репрессий". Согласно данным исследования, число случаев ограничения свободы интернета выросло почти в шесть раз по сравнению с данными за 2017 год.

Тогда была зафиксирована цифра 115 706, а в этом году юристы "Агоры" насчитали 662 842 отдельных факта.

Большинство случаев связано с ограничением доступа и запретом информации по различным основаниям, включая запреты по решению государственных органов.

В 2018 году в так называемую "красную зону", где увеличилось число отдельных случаев ограничения свободы интернета, попал 41 регион. В прошлом году их было 26.

Серьезно ухудшилась ситуация в Адыгее, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Магаданской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Сахалинской, Тульской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах либо резко увеличилось общее число отдельных ограничений, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за онлайн-активность, сообщают эксперты "Агоры".

С 2015 года 11 регионов – Татарстан, Алтайский, Приморский и Краснодарский края, Иркутская, Калужская, Московская, Омская и Саратовская области, Москва и Санкт-Петербург, а также аннексированный Россией Крымский полуостров – ни разу не покидали "красную" зону, говорится в исследовании.

Основываясь на данных, полученных при подготовке доклада, правозащитники делают вывод, что российские власти надеются контролировать интернет, вынудив к сотрудничеству крупные сервисы и монополизируя рынок доступа в интернет.

При этом, по мнению авторов доклада, государственные органы признали блокировки на уровне интернет-провайдеров неэффективными. Они осознали также репутационные риски, которые несёт массовое уголовное преследование рядовых пользователей, полагают авторы исследования.