Неизвестные "заминировали" более ста объектов по всей России

Более ста объектов по всей России, среди которых торговые центры, учебные заведения и административные здания, закрылись во вторник утром из-за анонимных звонков и электронных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах.

По данным СМИ, более 8 тысяч человек были эвакуированы из 66 зданий в Москве и Московской области. В столице проводятся проверки на 41 объекте, в области – на 25. Среди них – ЦУМ, торговые центры "Интер-Север", "Кантемировский" и "Водный", бизнес-центр "Саммит" на Тверской улице, гостиничный комплекс на Ставропольском проезде, бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в Москва-сити, дом правительства Московской области в Красногорске.

Атаке также подверглись образовательные учреждения, в частности – Московский университет гражданской авиации, Российский государственный гуманитарный университет, МГТУ имени Баумана, Институт русского языка имени Пушкина. Агентство "Москва" сообщает, что из школы №498 вывели 780 человек. По данным "Интерфакса" эвакуация была проведена ещё в двух столичных школах. Это же агентство, ссылаясь на свои источники, утверждает, что к середине дня "количество звонков о минировании в Москве перевалило за 200", а эвакуированы были более 20 тысяч человек.

Сообщения о якобы заложенных бомбах пришли по электронной почте в семь образовательных учреждений Перми и Березников.

В Волгограде эвакуированы ученики и педагоги 16 школ.

Также сообщения об анонимных звонках о минировании поступают с Дальнего Востока.

В большинстве случаев решение об эвакуации людей принимает администрация зданий. "Нам пришла рассылка о минировании, поэтому во избежание несчастных случаев мы эвакуировали студентов и преподавателей", — рассказала ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Тамара Михайлова.



Сейчас "заминированные" здания исследуют кинологи с собаками. На данный момент ни в одном из них взрывчатка не обнаружена.

На прошлой неделе из-за информации об угрозе взрывов в нескольких регионах России также эвакуировали социальные и административные учреждения. Чаще всего сообщения о минировании поступали по электронной почте. Ни одна из угроз не подтвердилась.