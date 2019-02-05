Процесс по делу “Седьмой студии” приостановлен. Суд запросил экспертизу

Процесс по делу “Седьмой студии” приостановлен. Суд неожиданно запросил новую экспертизу по деятельности компании, сообщает корреспондент Радио Свобода.



В рамках оглашения доказательств обвинение зачитало экспертизу о деятельности “Седьмой студии”, которая легла в основу обвинения. Именно из неё возникли суммы хищений – 133 миллионов рублей из выделенных на театральный проект “Платформа” 216 миллионов.

У адвокатов к экспертизе была масса вопросов, в том числе Ксения Карпинская обратила внимание на то, что эксперты опирались на данные “1С Бухгалтерии” и компьютер бухгалтера Татьяны Жириковой, который само следствие признало недопустимым доказательством.



После небольшого перерыва судья Ирина Аккуратова неожиданно предложила провести новую экспертизу по деятельности “Седьмой студии”. Стороны должны до 12 февраля представить список вопросов к экспертам, граждан, которых необходимо опросить, а также предложить экспертный орган, куда следует обратиться.

“По факту судья признал, что всё, что сделало следствие, не может являться доказательствами по делу”, – сказала Радио Свобода адвокат Карпинская. Все участники процесса не скрывали удовлетворения решением судьи. На время проведения экспертизы заседания будут приостановлены.