Ивлееву не пустили на Украину, запретив въезд в страну на три года

Популярную российскую телеведущую и видеоблогера Анастасию Ивлееву не пустили на Украину.

Госпогранслужба страны сообщила, что Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска. При проверке выяснилось, что в 2017 году она находилась в Крыму и въезжала туда с территории России, что запрещено украинским законодательством. В итоге ей запретили въезд на Украину на три года.

Анастасия Ивлеева стала известна благодаря телепроекту о путешествиях "Орёл и решка", который она ведёт, и своим видеоблогам. На её канал в YouTube подписаны больше двух с половиной миллионов человек, на страницу в Instagram – больше десяти миллионов.

Интервью Ивлеевой программе "ВДудь" меньше чем за полгода набрало почти 22 миллиона просмотров.