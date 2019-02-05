Экс-тренер "Реала" получил год тюрьмы за неуплату налогов

Суд Мадрида приговорил бывшего тренера мадридского футбольного клуба "Реал" Жозе Моуринью к одному году тюрьмы за налоговые преступления в Испании. В рамках сделки со следствием Моуринью признал вину и согласился с наказанием. Согласно испанскому законодательству, тренер останется на свободе, так как приговор составляет не более двух лет, а само преступление было совершено впервые. Кроме того, он заплатит денежный штраф в два миллиона евро.

Следователи утверждают, что во время работы в "Реале" Моуринью не заплатил в бюджет Испании налогов на сумму более трёх миллионов евро. Утверждается, что деньги проходили через компании на Британских Виргинских островах.

Моуринью проработал футбольным тренером в Португалии, Англии, Испании и Италии. Его опыт работы составляет почти 20 лет. Футбольные клубы под его руководством дважды выигрывали Лигу чемпионов и три раза Премьер-лигу.

Ранее испанские власти приговорили бывшего игрока "Реала" Криштиану Роналду к двум годам тюрьмы условно за неуплату налогов и выплате штрафа более 19 миллионов евро.