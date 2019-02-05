Паре из России, путешествующей по Юго-Восточной Азии, грозит 10 лет тюрьмы в Малайзии. Их задержали по подозрению в недопустимом обращении с их шестимесячным ребёнком. Поводом стало видео, на котором отец подбрасывает ребёнка в воздухе и прокидывает между ног, что вызвало возмущение у местных жителей, сообщает агентство AFP. Мать ребёнка на видео наблюдает за происходящим.

Видео с отцом и девочкой было снято 2 февраля и распространилось в малайзийском сегменте социальной сети. Загрузивший ролик пользователь написал, что это "безответственное поведение, которое может привести к травмам", и призвал власти принять меры. На видео слышно, как один из зрителей кричит "Как это вообще возможно?", отмечает малайзийское издание The Star.

К пятому февраля ролик собрал около 43 тысяч просмотров. Социальная сеть маркирует видеоролик как кадры, которые могут содержать сцену насилия по отношению к несовершеннолетнему. "Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут помочь спасти этого ребенка", – отмечает служебное сообщение социальной сети.

В понедельник The Star сообщило, что родителей ребёнка задержали в Куала-Лумпуре. Им могут предъявить обвинение в нарушении законодательства о правах детей. Им грозит штраф на сумму 20 тысяч малайзийских ринггитов (320 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до десяти лет.

Газета "Коммерсант" выяснила, что арестованных россиян зовут Михаил Бондарук и Екатерина Шихманова. Задержанные настаивают, что занимались "детской йогой", включающей в себя элементы "динамической гимнастики".