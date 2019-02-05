Литва заподозрила АФК "Система" в сборе данных для российской армии

Спецслужбы Литвы заподозрили связанную с АФК "Система" компанию в сборе данных для российской армии. Об этом говорится в докладе "Оценка национальной угрозы", подготовленном департаментом государственной безопасности Литвы.

В документе говорится, в частности, что Россия собирает картографические данные, которые могут быть использованы для запуска ракет. Для этого АФК "Система" контролирует компанию, которая занимается картографией в Литве и других странах Евросоюза, утверждают составители доклада. По их данным, контрольный пакет акций принадлежит владельцу "Системы" Владимиру Евтушенкову, а руководит бизнесом его сын Феликс.

Евтушенков-старший в интервью с РБК заявил, что "Система" каких-либо компаний в Литве не приобретала.

Люксембургская дочерняя компания "Системы" – Sistema Finance S.A. – владеет 50 процентами акций литовской компании Laserpas, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Сделка была объявлена летом 2017 года.

АФК "Система" основана в 1993 году. Преимущественно занимается частными инвестициями в различные сектора российской экономики, в частности телекоммуникации, банки, недвижимость, розничную торговлю. Владимир Евтушенков является основным акционером "Системы". Ему принадлежит 59,2 процента акций.