Facebook добавил опцию полного удаления отправленных сообщений

В мессенджере Facebook появилась возможность удаления отправленных сообщений у всех участников переписки. Как объявила соцсеть, такая опция добавлена в новые версии приложения Messenger для iOS и Android.

Чтобы удалить сообщение, нужно два раза коснуться его на экране. Появится всплывающее меню, в котором пользователь сможет выбрать один из вариантов - либо скрыть сообщение от всех собеседников, либо, как было раньше, только от самого себя.

Правда, удалять сообщения для всех можно будет лишь в течение 10 минут после их отправки. По истечении этого времени новая функция работать перестаёт.

Ранее удалять сообщения так, чтобы они не сохранились у других участников чата, могли только основатель Facebook Марк Цукерберг и несколько топ-менеджеров соцсети.