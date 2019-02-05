Суд в Москве оштрафовал противников сноса киноцентра "Соловей"

Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей двух участников схода против сноса киноцентра "Соловей". Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Лилию Осипову и Игоря Сафонова признали виновными в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

"Соловей" – один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе. О его сносе стало известно в ноябре прошлого года. Российские СМИ сообщали, что на месте киноцентра планируется построить гостиничный комплекс. Это вызвало общественный резонанс.

23 ноября около "Соловья" прошёл сход против его сноса. По данным "ОВД-Инфо", полиция тогда задержала более десяти человек. В тот же день задержали бывшего главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Он общественную инспекцию здания. В конце декабря суд оштрафовал его на 75 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов.