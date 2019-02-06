Трамп выступает с ежегодным докладом перед Конгрессом. Прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп выступает с ежегодным посланием "О положении дел в стране" на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса в Вашингтоне. Это второе обращение Трампа на посту главы государства. Трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время".

Первую часть речи президент посвятил экономическим успехам, достигнутым за два года его президента. Он упомянул экономический рост, в два раза больший, чем в последнее десятилетие, самую низкую за 50 лет безработицу, рекордный уровень создания новых рабочих мест.

Значительная часть выступления была посвящена борьбе с нелегальной миграцией. Трамп призвал демократическое большинство Палаты представителей к единству и настаивал на необходимости строительства стены на границе с Мексикой.

В Вашингтоне предполагают, что во время обращения Трамп может рассказать собравшимся о дате и месте второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Изначально выступление президента перед Конгрессом планировалось 29 января. Однако оно было перенесено из-за так называемого "шатдауна" – частичной приостановки работы правительства.

И президент, и члены Конгресса имеют право приглашать гостей на выступление президента. Выбор подчеркивает, к каким проблемам они хотят привлечь внимание.

В этом году среди гостей Трампа, в частности, ожидается Джуда Сэмет, переживший Холокост и массовую стрельбу в синагоге в Питтсбурге в октябре 2018 года. Тогда погибли 11 человек. Кроме того, Трамп пригласил родственников Джеральда и Шэрон Дэвид, супружеской пары из Невады, которых в январе убил нелегальный иммигрант

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси пригласила члена Палаты делегатов штата Вирджиния Элизабет Гусман. Она выступит с ответом на обращение "О положении дел в стране" на испанском языке. Пелоси также пригласила Мелоди Клингенфасс. Она принадлежит к числу так называемых "мечтателей" – иммигрантов, нелегально ввезенных в страну в детстве.

Президент США должен выступать с ежегодным посланием Конгрессу согласно Конституции. С первым таким посланием в 1790 году выступил первый президент Соединённых Штатов Джордж Вашингтон.