Сенат США одобрил санкции против Сирии, России и Ирана

Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Сирии и её союзников, включая Россию и Иран. Согласно документу, ограничения будут вводится за военную помощь сирийскому президенту Башару Асаду и за сотрудничество с его правительством в области поставок авиазапчастей и торговли нефтепродуктами.

Помимо санкций законопроект об "Укреплении безопасности Америки на Ближнем Востоке" включает поправку, предостерегающую от поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана. Сенаторы также поддержали продолжение военного сотрудничества с Иорданией и оказание военной помощи Израилю на сумму более трех миллиардов долларов. Кроме этого, в законопроекте предусмотрены санкций за экономический бойкот Израиля.

Законопроект внес республиканец Митч Макконнелл. Документ поддержали 77 сенаторов, 23 выступили против. Теперь его должна утвердить Палата представителей, которую контролируют демократы.

Ранее сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении российских и иранских компаний, работающих в Сирии. Ограничения, в первую очередь, могут затронуть компании, которые занимаются проектами по восстановлению Сирии. США также намерены отказаться от предоставления средств на восстановление районов, в которых находятся иранские и российские войска.