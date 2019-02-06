Мэрия Комсомольска-на-Амуре запретила первый фестиваль активистского искусства "Цвет шафрана" после того, как чиновники узнали об антивоенных открытках и спектакле против гендерных стереотипов в программе мероприятия. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщила активистка, театральный режиссер и организатор фестиваля Юлия Цветкова.

В программу фестиваля входили четыре театрально-танцевальные постановки – против буллинга и насилия, против агрессии и оружия и против гендерных стереотипов, а также о Пражской весне. Все они были поставлены молодежным театром "Мерак", актерам которого от 6 до 17 лет, рассказала Цветкова.

По ее словам, городской Дом Молодежи сначала утвердил фестиваль и его организаторы "были абсолютно спокойны". Сегодня, 6 февраля, Цветковой сообщили, что "на время и место фестиваля "Цвет шафрана" внезапно поставили другое мероприятие". Активистке показалось подозрительным, что днем ранее организаторам позвонили из администрации и долго расспрашивали о фестивале.

​"Больше всего их смутили антивоенные открытки и название спектакля против гендерных стереотипов "Розовые и голубые" (в этом разглядели пропаганду), а также слово "активизм" (вдруг мы будем агитировать за что-нибудь запрещенное?) и слово "личность"! Связан ли звонок "сверху" с отменой фестиваля? Кто знает. Антивоенные, исторические спектакли и постановки против травли и за равенство отменили, видимо, потому что нет ничего страшнее активной молодежи. То, что я сама – феминистка и активистка – тоже могло повлиять", – сообщила Цветкова.

Сейчас организаторы фестиваля ищут новое помещение.