Школьный учебник по экономике для 10-11 классов за авторством профессора ВШЭ Игоря Липсица не включили в Федеральный перечень учебников из-за отсутствия материалов, формирующих у школьников любви к России. Об этом доктор экономических наук рассказал газете “Коммерсантъ”.

Министерство просвещения заказало экспертизу учебника, в результатах которой есть формулировки: “вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине”, “приведенные примеры не способствуют любви к Родине”.

На основе экспертизы издательство предложило автору внести в учебник материалы “о планах ближайшего экономического прорыва” и об “импортозамещении, как одном из направлений современной экономической политики”, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну.

Липсиц заявил, что готов внести в учебник некоторые правки, чтобы создавать проблемы школам, которые захотят использовать книгу как учебное пособие. Но отказался вносить правки про взлёт экономики и патриотические порывы, заявив, что не справится с такой работой. “Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу”, — заявил автор журналисту "Коммерсанта".