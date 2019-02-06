Трамп: моя победа на выборах предотвратила войну с Северной Кореей

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пройдёт во Вьетнаме 27 и 28 февраля. Об этом заявил Трамп вечером во вторник, выступая с ежегодным обращением к Конгрессу США.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась прошлым летом в Сингапуре. О подготовке нового саммита говорили уже несколько месяцев. Конец февраля был назван предполагаемым временем его проведения несколько недель назад, после переговоров высокопоставленной северокорейской делегации с Трампом в Вашингтоне.

Президент Трамп не назвал точного места проведения встречи. По данным CNN, речь идёт о столице Вьетнама Ханое или же о городе Дананг в центральном Вьетнаме.

В своём выступлении Трамп высказал предположение, что, если бы он не был избран президентом в 2016 году и не начал проводить последовательную политику по отношению к КНДР, США бы сейчас вели "масштабную войну" против Северной Кореи. Дипломатические усилия нынешней администрации, по мнению Трампа, привели к тому, что Северная Корея не только принципиально согласилась на денуклеаризацию, но и отказалась от ядерных и ракетных испытаний, а также освободила удерживаемых ею американских граждан. При этом Трамп признал, что впереди ещё "много работы".

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун должен провести переговоры в Пхеньяне на этой неделе, чтобы продолжить подготовку второго саммита.

На саммите в Сингапуре Трамп и Ким подписали декларацию, в которой говорится о приверженности идее превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Конкретная "дорожная карта" уничтожения северокорейского ядерного арсенала, однако, с тех пор не была разработана.