В Крыму отменили ещё два приговора за "возбуждение вражды"

Коллегия Верховного суда аннексированного Россией Крыма отменила приговор активистам Дмитрию Джигалову и Олегу Семёнову, признанным ранее виновными в возбуждении ненависти и вражды к болгарам по 282 статье уголовного кодекса. 24 мая 2018 года Судакский городской суд приговорил Джигалова к 300 тысячам рублей штрафа, а Семёнова к 50 тысячам с учетом полугода, проведенного им под арестом.

Летом 2016 года Джигалов во время приема у депутата от "Единой России" Ивана Шонуса произнес речь с критикой правительства Болгарии, которое, по его словам, проигнорировало российскую сторону при организации празднования годовщины освобождения страны от власти Османской империи. Эксперты Минюста расценили высказывания активиста как разжигание вражды и ненависти к болгарам. Вместе с ним к ответственности был привлечен Семёнов, разместивший видео с выступлением Джигалова на своем канале в YouTube.

Эксперты информационно-аналитического центра "Сова" предположили, что подлинной причиной преследования активистов стала их деятельность в организации "Антикоррупционное бюро Республики Крым", которая, в частности, обвиняла местные власти в коррупции. При этом активисты ранее активно поддерживали так называемую "Крымскую весну".

Приговор Судакского горсуда был отменен из-за частичной декриминализации антиэкстремистского законодательства. С нового года "возбуждение вражды и ненависти", совершённое в первый раз, рассматривается как административное, а не уголовное, правонарушение. За последний месяц в Крыму был прекращен целый ряд уголовных дел против активистов, обвинявшихся по 282 статье УК. В Ялте, по инициативе самого суда, был отменен приговор активистке Ларисе Китайской, осужденной за посты в социальных сетях.