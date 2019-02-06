"Проект": инженерные специальности в вузах стали местом для троечников

Попытки российских государственных вузов заработать деньги на студентах, поступающих на платное обучение, приводит к тому, что на инженерные и медицинские специальности стали поступать абитуриенты с низкими баллами. Такой вывод содержится в исследование издания "Проект". В регионах средний балл ЕГЭ на таких специальностях опускался до 32 — в школьной пятибалльной системе это уровень между "двойкой" и "тройкой".

Проходной балл ЕГЭ на бюджетные места на специальности "машиностроение" в Брянском техническом университете в 2012 году опускался до 32, на "энергетика" в Астраханском техническом университете и на специалиста по эксплуатации авиационных систем в Волжской академии водного транспорта — 36 баллов, сообщает "Проект" со ссылкой на мониторинг Высшей школы экономики 2012 года.

К 2018 году проходные баллы выросли, но вырос и общий уровень баллов школьников на ЕГЭ. На специальность "физика" в Бурятском госуниверситете в 2018 году средний балл был 51 (твёрдая "тройка"), платное место по специальности "управление качеством" в Саратовском аграрном университете можно было получить с 37 баллами, бюджетное — с 53.

В Оренбургском мединституте очники-внебюджетники едва преодолели порог "тройки" со средним баллом 57,6, а их в вузе больше половины, отмечает издание.

Троечникам можно было поступить и на конструкторские специальности — бюджет на специальность "авиационная и ракетно-космическая техника" можно было получить со среднем баллом ЕГЭ 52. "Авиационные системы" в Мурманском университете — 55. "Автоматика и управление" в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте была проходным со средним баллом 47.

При этом журналисты и лингвисты на внебюджетные места чаще всего поступают со средним баллом выше 65, отмечает издание.