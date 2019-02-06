Киселёв у Дудя: что пошло не так?

После затянувшихся новогодних каникул поклонники Юрия Дудя наконец-то дождались выхода нового выпуска YouTube-шоу "ВДудь" - с довольно-таки неожиданным героем: на вопросы ответил телеведущий Дмитрий Киселёв, генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня".
Интервью длиной в 1 час 40 минут опубликовано полностью, в неотредактированном виде. Многие не смогли заставить себя досмотреть его до конца не только из-за неприязни к герою, но и из-за недостаточной жесткости ведущего, от которого ожидали и большей информированности, и более острых вопросов.
Юра молодец. Я выдержала 24 минуты.
Кто больше?
(Боже, какой феерический, невероятный мерзавец! (оценочное суждение))
Послушал тут минут 20 понятно какого интервью. <...> Вывод простой.
В России есть как минимум один супергерой. Его зовут Человек-Божья Роса.
Пока смотрел интервью Дудя с Киселевым, вспоминал своего одноклассника. Он был в общем не самым плохим человеком, мы с ним даже почти дружили. Но имелся у него один серьезный недостаток – патологическая тяга к постоянному вранью. Мой товарищ врал всегда и везде, независимо от причин и целей. Когда его ловили на этом, то в качестве оправдания он начинал врать ещё больше.
Где-то я слышал, что такое поведение может быть следствием нарушений психики. Поэтому очень рад за Дмитрия Киселева, который обратил свой недуг в так востребованный ныне журналистский профессионализм.
То, что Дудь путает Russia Today и МИА "Россия Сегодня", в принципе, все, что нужно знать о том, как он готовится к интервью. Но не менее забавно выглядят попытки Дмитрия Киселева заявить, что никакой связи между RT и "Россия Сегодня" нет при том, что 1) "Россия Сегодня" как правопреемник РИА Новости остается учредителем RT и 2) Главный редактор RT Маргарита Симоньян назначена самим Киселевым главредом МИА "Россия Сегодня".
Ленивый нежный Дудь, пустой путинист Киселев, указывающий периодически, что к интервью надо лучше готовиться - короткий дайджест. Был уверен, что проект вДудь - уже все. Слишком долго не было новых серий. Вот и вышла новая, но лучше бы не выходила
Впечатление такое, что пропагандист прочитал все советы, которые давали припозорившемуся, да просто обделавшемуся, Михалкову всем фейсбуком (Михалкову они уже, разумеется, были ни к чему), сделал выводы и... злодейская операция Дудя "Михалков-2" провалилась.
Детальный разбор ошибок Дудя публикует Егор Сенников:
Что-то пошло не так. Есть ощущение, что бой не состоялся по причине неявки соперника - Дудь в этот раз откровенно подкачал. Что странно, потому что предыдущие интервью с собеседниками , которые настаивали на том, чтобы видео выходило без редактуры, заканчивались либо разгромной победой Дудя (как с Ксенией Собчак, которая очень сильно раскрылась; как с Михалковым, который очень сильно распалялся и наговорил много откровенной чепухи), либо результативной ничьей (как с Познером, который под конец позволил себя в каком-то смысле загнать в угол). В этот раз не получилось совсем - вообще, было ощущение, что Юрий то ли недостаточно хорошо продумал план интервью, то ли вообще не ожидал такого отпора с другой стороны. В конечном счете, Киселев не попался ни в один из капканов - хотя при этом показал, что у него есть слабые места, где он пропускал удары - но Дудь его почему-то не добивал в эти моменты. По пунктам.
1. Всем и так понятно, кто такой Дмитрий Киселев и чем он занимается, поэтому довольно бессмысленно, мне кажется, делать интервью с ним, чтобы показать, что он пропагандист высокого класса. Мы это и так знаем, а вот где он может допустить ошибку - вот что интересно.
2. В начале разговора Дудь в принципе нашел правильную интонацию: прикинулся дурачком, который не понимает, кто такой Киселев и начал спрашивать его о сюжетах последних передач. И здесь как раз очень хорошо вскрывалось вот это киселевское "ой, про то, что в Венесуэле плохо - все и так знают, зачем об этом рассказывать, но нам интересно про американский заговор и достижения Мадуро" - то есть как раз более менее раскрыл суть манипуляций Киселева с информацией. Из этого дальше могло появиться много ответвлений, но Дудь по ним не пошел. Хотя все равно нажористого много (Повышение цен на продукты не драматично, говорит Киселев, ага-ага)
3. Мне кажется, что Киселев выбил Дудя из седла, когда в ответ на вопрос о размере своей пенсии, спросил у Дудя про то, может ли он сейчас снять штаны и показать свой маленький член - и переход был довольно жесткий, и явно показал, что Киселев неплохо знаком с творчеством Дудя (вопрос был отсылкой к интервью с инстаграм-дивой Ивлеевой), и вообще сигнализировал, что Киселев тут прогибаться не захочет (хотя Дудь его все равно потом смог вовлечь в разговор о деньгах).
4. Очень странным показалось, что Дудь в этот раз оказался неспособен задать следующий вопрос. Ни в тот момент, когда Киселев говорил о тексте своей жены про пенсионную реформу (Киселев сослался на то, что это наше оценочное суждение - считать, что жена Киселева сравнила пенсию с социальным иждивенчеством - хотя это прямо написано в тексте), ни в тот момент, когда Киселев начал рассказывать, что Путин не совершает ошибки, а падение рейтинга связано с правительством (логично было бы спросить -- но ведь правительство по факту собирает Путин, там даже официально ведутся "консультации" премьера с президентом, причем премьера предлагает тоже Путин; но этого вопроса тоже не было). Не понимаю, почему так получилось, но факт остается фактом: Киселев в этом интервью несколько раз давал возможность загнать себя в неудобную ситуацию, но Юрий ни одной не воспользовался. How come, Yuri?
5. Кроме того, меня ОЧЕНЬ удивило, что Дудь не сделал самое очевидное: не выписал себе все те фейки, на которых ловили передачу Киселева за последний год (передача FakeNews Илья Шепелин и Masha Borzunova в помощь; фейков куча на любой вкус - от фальшивых экспертов до прямого искажения или игнорирования фактов) и не начал метать их в Киселева как файерболы.
Странная избирательность. Вместо этого ведущий в никуда вопрос о покупке квартиры (-Дмитрий, откуда у вас деньги на квартиру стоимостью в 160 миллионов рублей? - Заработал. - Спасибо, Дмитрий!), вопрос о каком-то прорабе на строительстве дома Киселева в Крыму, какие-то отсылки к определению патриотизма по Жванецкому -- короче, какая-то шелуха, которую Юрий, наверное, вырезал бы на монтаже, но тут такой возможности не было.
6. Ну и еще - это, скорее, претензия к команде Дудя, чем к самому Юрию. Судя по совокупности косвенных факторов, которые мы знаем, что у Киселева не самая простая семья по советским стандартам: Киселев -- племянник жены композитора Шапорина, старший брат Дмитрия женат на дочке писателя Кожевникова, сам Дмитрий учился во французской спецшколе, а затем на филфаке ЛГУ (интересно, почему ЛГУ, если он москвич?), работал на Гостелерадио за рубежом, а его брат был крупным международным советским медицинским чиновником в Красном Кресте. Кхм-кхм, только мне кажется, что интересно было спросить про родителей Дмитрия? Про которых публичной информации кот наплакал. Я бы точно спросил - и думаю, что ответ мог бы многое рассказать о Киселеве. Но не было вопроса - не было и ответа.
Как-то так. В общем, Киселев оказался примерно таким, как я и думал, а вот Юрий, к сожалению, не смог его раскачать. Жалко.
Это первое интервью Дудя, собравшее на YouTube больше "дизлайков", чем "лайков".
Интересно наблюдать за ведущим в провальном интервью. Дудь, как профессионал, понял,что все валится, очень быстро. БОльшая часть интервью - это отчаянная попытка его спасти. И ничего,никаких шансов. Там что-то пошло не так с первых вопросов. И Дудь это понял . И понял, что это провал)
Так бывает, это сильный удар.
И Дудь, как спортивный журналист, этот разгром проанализирует по секундам, как тренер разбитой футбольной команды.
У Дудя есть слепое поле, уязвимое место - политика. На этом поле его легко переиграет любой демагог.
Есть, впрочем, мнение, что с профессиональным демагогом Киселёвым Дудю лучше было все же не связываться - результат был предсказуем.
да, удивительный провал, дудя местами жалко было. ну и киселев, надо признать, геббельс высочайшего уровня, а не просто говорящая голова.
Вот смотрю. Как он его с суммой пенсией отбрил. Он даже вздрогнул, прямо видно. Наотмашь. Был не готов. Хотя Киселев прогнал пургу. Он же не зарплату у него спрашивал в конце-концов, а пенсию. Чего уж, перед пенсией, если ты не ветеран, а всего лишь москвич-орденоносец, ветеран труда, никакой тайны нет. А Дудь не нашелся, что ему сказать в ответ. Не, а вот Михалков был шедевральный. Все остальное мимо.
А интервью с Киселевым смотреть очень интересно. С разных точек зрения
По-моему, сама идея интервью с подобной персоной обречена на провал. Что искреннего и интересного может сказать этот работник современного "Фёлькишер беобахтера"?
Самое интересное интервью с таким господином может получиться лишь тогда, когда с ним будет беседовать следователь или тюремщик.
Дудю, кстати, следовало бы понимать, что беседовать с такими людьми - что мочиться против ветра. Себе же в ущерб. Но нет же - неоправданно высоко себя-любимого оценил.
Я плохо отношусь к классическому интервью, публикуемому в формате "вопрос-ответ." Сам беру интервью, только чтобы потом рассказать связную историю. Но, конечно, более техничные интервьюеры, чем я, могут и традиционный формат превратить в историю. У разговора, который они ведут, есть понятная, прослеживаемая по ходу траектория, которая предполагает сюрпризы для читателя/зрителя, но не тематические скачки типа "у меня тут список, спрошу-ка теперь вот о чем." Правильное интервью обладает сюжетным единством, у него есть завязка, кульминация и развязка. Подготовка к такому разговору -- это не несколько часов копания в интернете, чтобы найти фактоиды для списка вопросов (список -- это вообще, имхо, любительство; пришли его, если просят, и тут же выброси). Это интенсивная работа мысли о том, в какой точке начать и куда прийти в конце.
Но вот за что я не люблю этот жанр даже в исполнении мастеров вроде Ларри Кинга: главное в нем -- не то, как ты провел интервью, а выбор собеседника. Главный вопрос интервьюер задает себе: "Зачем я говорю с этим человеком?" Если собеседнику нечего сказать нового, разговор всегда разочарует аудиторию, как бы технично ты его ни вел. А поскольку те, кто работают в этом жанре, вынуждены выпускать продукт регулярно, промахов всегда больше, чем попаданий.
После Киселева Дудю надо взять интервью у Марии Захаровой. Она станет третьей блондинкой в его ток-шоу (после Собчак и Ивлеевой)
Все жалуются на пропаганду, но смотрят и обсуждают выступления Михалкова и Соловьева. Получается, не хватает тв? Хотите больше Соловьева? Пожалуйста! И Дудь зовёт тех, кого точно будут смотреть. Ему то все равно. Главное, количество просмотров.
Так и сужается круг.
И это совершенно не понятно.
Есть и комментаторы, которые недоумевают, откуда у Юрия Дудя вообще взялась слава великого интервьюера.
Посмотрел полтора часа Дудя с Киселёвым и вынужден констатировать в очередной раз: если собеседник не хочет Дудю что-то рассказывать, то он и не расскажет, а расскажет что хочет рассказывать. Что хочет рассказать Киселёв вы можете посмотреть в его программе, только короче. То же было с Михалковым, Собчак и Лимоновым. И даже Фейсом, но тот хоть выступает нечасто.
Не тратьте время.
Огромное количество бесконечно уважаемых мною людей анализируют, рефлектируют, фиксируют в фб. А я повторю свой вопрос в воздух «серьезно?!»
Дудь — кошмарный и феерически бесталанный интервьюер и был таким всегда (*в формате своего ютьюб шоу, а в качестве главреда спортс.ру сделал много очень хороших материалов). Мне прямо удивительно, что это открытие делается многими вот только сейчас. Другое дело, что он же — продюсер от бога, прекрасно чувствует аудиторию и безусловный харизматик — с этим спорить ни одному здравомыслящему человеку в голову не придёт. Но смешивать два этих ремесла есть тьма охотников — Дудь не из их числа
Другие считают, что у Дудя все получилось.
Сейчас смотрю интервью Киселева Дудю. Во-первых, это даже не совсем для меня, это для тех, кто помоложе и для которых Киселев это мем из Интернета. Вы представляете, и правда есть аудитория, она большая, знающая Киселева по мемам.
Во-вторых, интервью надо брать не только у хороших людей, но и у плохих. У плохих даже интереснее. Как и брать интервью, так и смотреть. Какой-то мальчик-отличник это скучно.
В-третьих, только малые дети могут переживать количеству дизлайков. Ну реально... Если ты не поленился там вообще кнопку нажать, то уже не зря сделали продукт, самое страшное это безразличие в таких делах.
Отличное интервью, просто подход другой и Дудь молодец. Его нужно обязательно пересмотреть, оно более тонкое чем мы хотели, но это Эзопов язык в чистом 21 веке.
Михаил Карягин в издании "Актуальные комментарии" пишет, что в этой "схватке интернета с телевизором" каждый остался при своих:
Киселев был на «вражеской площадке», поэтому, конечно, он с самого начала был в проигрышной позиции. <...>
С другой стороны, выйди Дудь с таким качеством подготовки и проработки темы в эфир телевизионной программы, то тот же Киселев съел бы его на глазах у многомиллионной аудитории.
Итог: «болван» из интернета встретился с пропагандистом из телевизора, каждый назвал оппонента дураком, оба вернулись восвояси.
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