Киселёв у Дудя: что пошло не так?

После затянувшихся новогодних каникул поклонники Юрия Дудя наконец-то дождались выхода нового выпуска YouTube-шоу "ВДудь" - с довольно-таки неожиданным героем: на вопросы ответил телеведущий Дмитрий Киселёв, генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня".

Интервью длиной в 1 час 40 минут опубликовано полностью, в неотредактированном виде. Многие не смогли заставить себя досмотреть его до конца не только из-за неприязни к герою, но и из-за недостаточной жесткости ведущего, от которого ожидали и большей информированности, и более острых вопросов.

Татьяна Краснова

Юра молодец. Я выдержала 24 минуты.

Кто больше?

(Боже, какой феерический, невероятный мерзавец! (оценочное суждение))

Александр Амзин

Послушал тут минут 20 понятно какого интервью. <...> Вывод простой.

В России есть как минимум один супергерой. Его зовут Человек-Божья Роса.

Патифонькин

Пока смотрел интервью Дудя с Киселевым, вспоминал своего одноклассника. Он был в общем не самым плохим человеком, мы с ним даже почти дружили. Но имелся у него один серьезный недостаток – патологическая тяга к постоянному вранью. Мой товарищ врал всегда и везде, независимо от причин и целей. Когда его ловили на этом, то в качестве оправдания он начинал врать ещё больше.



Где-то я слышал, что такое поведение может быть следствием нарушений психики. Поэтому очень рад за Дмитрия Киселева, который обратил свой недуг в так востребованный ныне журналистский профессионализм.

Проверочная

То, что Дудь путает Russia Today и МИА "Россия Сегодня", в принципе, все, что нужно знать о том, как он готовится к интервью. Но не менее забавно выглядят попытки Дмитрия Киселева заявить, что никакой связи между RT и "Россия Сегодня" нет при том, что 1) "Россия Сегодня" как правопреемник РИА Новости остается учредителем RT и 2) Главный редактор RT Маргарита Симоньян назначена самим Киселевым главредом МИА "Россия Сегодня".

Алексей Нарышкин

Ленивый нежный Дудь, пустой путинист Киселев, указывающий периодически, что к интервью надо лучше готовиться - короткий дайджест. Был уверен, что проект вДудь - уже все. Слишком долго не было новых серий. Вот и вышла новая, но лучше бы не выходила

Сергей Шмидт

Впечатление такое, что пропагандист прочитал все советы, которые давали припозорившемуся, да просто обделавшемуся, Михалкову всем фейсбуком (Михалкову они уже, разумеется, были ни к чему), сделал выводы и... злодейская операция Дудя "Михалков-2" провалилась.

Детальный разбор ошибок Дудя публикует ​Егор Сенников:

Что-то пошло не так. Есть ощущение, что бой не состоялся по причине неявки соперника - Дудь в этот раз откровенно подкачал. Что странно, потому что предыдущие интервью с собеседниками , которые настаивали на том, чтобы видео выходило без редактуры, заканчивались либо разгромной победой Дудя (как с Ксенией Собчак, которая очень сильно раскрылась; как с Михалковым, который очень сильно распалялся и наговорил много откровенной чепухи), либо результативной ничьей (как с Познером, который под конец позволил себя в каком-то смысле загнать в угол). В этот раз не получилось совсем - вообще, было ощущение, что Юрий то ли недостаточно хорошо продумал план интервью, то ли вообще не ожидал такого отпора с другой стороны. В конечном счете, Киселев не попался ни в один из капканов - хотя при этом показал, что у него есть слабые места, где он пропускал удары - но Дудь его почему-то не добивал в эти моменты. По пунктам.

1. Всем и так понятно, кто такой Дмитрий Киселев и чем он занимается, поэтому довольно бессмысленно, мне кажется, делать интервью с ним, чтобы показать, что он пропагандист высокого класса. Мы это и так знаем, а вот где он может допустить ошибку - вот что интересно.

2. В начале разговора Дудь в принципе нашел правильную интонацию: прикинулся дурачком, который не понимает, кто такой Киселев и начал спрашивать его о сюжетах последних передач. И здесь как раз очень хорошо вскрывалось вот это киселевское "ой, про то, что в Венесуэле плохо - все и так знают, зачем об этом рассказывать, но нам интересно про американский заговор и достижения Мадуро" - то есть как раз более менее раскрыл суть манипуляций Киселева с информацией. Из этого дальше могло появиться много ответвлений, но Дудь по ним не пошел. Хотя все равно нажористого много (Повышение цен на продукты не драматично, говорит Киселев, ага-ага)

3. Мне кажется, что Киселев выбил Дудя из седла, когда в ответ на вопрос о размере своей пенсии, спросил у Дудя про то, может ли он сейчас снять штаны и показать свой маленький член - и переход был довольно жесткий, и явно показал, что Киселев неплохо знаком с творчеством Дудя (вопрос был отсылкой к интервью с инстаграм-дивой Ивлеевой), и вообще сигнализировал, что Киселев тут прогибаться не захочет (хотя Дудь его все равно потом смог вовлечь в разговор о деньгах).

4. Очень странным показалось, что Дудь в этот раз оказался неспособен задать следующий вопрос. Ни в тот момент, когда Киселев говорил о тексте своей жены про пенсионную реформу (Киселев сослался на то, что это наше оценочное суждение - считать, что жена Киселева сравнила пенсию с социальным иждивенчеством - хотя это прямо написано в тексте), ни в тот момент, когда Киселев начал рассказывать, что Путин не совершает ошибки, а падение рейтинга связано с правительством (логично было бы спросить -- но ведь правительство по факту собирает Путин, там даже официально ведутся "консультации" премьера с президентом, причем премьера предлагает тоже Путин; но этого вопроса тоже не было). Не понимаю, почему так получилось, но факт остается фактом: Киселев в этом интервью несколько раз давал возможность загнать себя в неудобную ситуацию, но Юрий ни одной не воспользовался. How come, Yuri?

5. Кроме того, меня ОЧЕНЬ удивило, что Дудь не сделал самое очевидное: не выписал себе все те фейки, на которых ловили передачу Киселева за последний год (передача FakeNews Илья Шепелин и Masha Borzunova в помощь; фейков куча на любой вкус - от фальшивых экспертов до прямого искажения или игнорирования фактов) и не начал метать их в Киселева как файерболы.

Странная избирательность. Вместо этого ведущий в никуда вопрос о покупке квартиры (-Дмитрий, откуда у вас деньги на квартиру стоимостью в 160 миллионов рублей? - Заработал. - Спасибо, Дмитрий!), вопрос о каком-то прорабе на строительстве дома Киселева в Крыму, какие-то отсылки к определению патриотизма по Жванецкому -- короче, какая-то шелуха, которую Юрий, наверное, вырезал бы на монтаже, но тут такой возможности не было.

6. Ну и еще - это, скорее, претензия к команде Дудя, чем к самому Юрию. Судя по совокупности косвенных факторов, которые мы знаем, что у Киселева не самая простая семья по советским стандартам: Киселев -- племянник жены композитора Шапорина, старший брат Дмитрия женат на дочке писателя Кожевникова, сам Дмитрий учился во французской спецшколе, а затем на филфаке ЛГУ (интересно, почему ЛГУ, если он москвич?), работал на Гостелерадио за рубежом, а его брат был крупным международным советским медицинским чиновником в Красном Кресте. Кхм-кхм, только мне кажется, что интересно было спросить про родителей Дмитрия? Про которых публичной информации кот наплакал. Я бы точно спросил - и думаю, что ответ мог бы многое рассказать о Киселеве. Но не было вопроса - не было и ответа.

Как-то так. В общем, Киселев оказался примерно таким, как я и думал, а вот Юрий, к сожалению, не смог его раскачать. Жалко.

Это первое интервью Дудя, собравшее на YouTube больше "дизлайков", чем "лайков".

Ксения Ларина

Интересно наблюдать за ведущим в провальном интервью. Дудь, как профессионал, понял,что все валится, очень быстро. БОльшая часть интервью - это отчаянная попытка его спасти. И ничего,никаких шансов. Там что-то пошло не так с первых вопросов. И Дудь это понял . И понял, что это провал)

Так бывает, это сильный удар.

И Дудь, как спортивный журналист, этот разгром проанализирует по секундам, как тренер разбитой футбольной команды.

У Дудя есть слепое поле, уязвимое место - политика. На этом поле его легко переиграет любой демагог.

Есть, впрочем, мнение, что с профессиональным демагогом Киселёвым Дудю лучше было все же не связываться - результат был предсказуем.

Сима Ореханов

да, удивительный провал, дудя местами жалко было. ну и киселев, надо признать, геббельс высочайшего уровня, а не просто говорящая голова.

Арина Бородина

Вот смотрю. Как он его с суммой пенсией отбрил. Он даже вздрогнул, прямо видно. Наотмашь. Был не готов. Хотя Киселев прогнал пургу. Он же не зарплату у него спрашивал в конце-концов, а пенсию. Чего уж, перед пенсией, если ты не ветеран, а всего лишь москвич-орденоносец, ветеран труда, никакой тайны нет. А Дудь не нашелся, что ему сказать в ответ. Не, а вот Михалков был шедевральный. Все остальное мимо.

А интервью с Киселевым смотреть очень интересно. С разных точек зрения

Роман Генкин

По-моему, сама идея интервью с подобной персоной обречена на провал. Что искреннего и интересного может сказать этот работник современного "Фёлькишер беобахтера"?



Самое интересное интервью с таким господином может получиться лишь тогда, когда с ним будет беседовать следователь или тюремщик.



Дудю, кстати, следовало бы понимать, что беседовать с такими людьми - что мочиться против ветра. Себе же в ущерб. Но нет же - неоправданно высоко себя-любимого оценил.

Леонид Бершидский

Я плохо отношусь к классическому интервью, публикуемому в формате "вопрос-ответ." Сам беру интервью, только чтобы потом рассказать связную историю. Но, конечно, более техничные интервьюеры, чем я, могут и традиционный формат превратить в историю. У разговора, который они ведут, есть понятная, прослеживаемая по ходу траектория, которая предполагает сюрпризы для читателя/зрителя, но не тематические скачки типа "у меня тут список, спрошу-ка теперь вот о чем." Правильное интервью обладает сюжетным единством, у него есть завязка, кульминация и развязка. Подготовка к такому разговору -- это не несколько часов копания в интернете, чтобы найти фактоиды для списка вопросов (список -- это вообще, имхо, любительство; пришли его, если просят, и тут же выброси). Это интенсивная работа мысли о том, в какой точке начать и куда прийти в конце.

Но вот за что я не люблю этот жанр даже в исполнении мастеров вроде Ларри Кинга: главное в нем -- не то, как ты провел интервью, а выбор собеседника. Главный вопрос интервьюер задает себе: "Зачем я говорю с этим человеком?" Если собеседнику нечего сказать нового, разговор всегда разочарует аудиторию, как бы технично ты его ни вел. А поскольку те, кто работают в этом жанре, вынуждены выпускать продукт регулярно, промахов всегда больше, чем попаданий.

Николай Подосокорский

После Киселева Дудю надо взять интервью у Марии Захаровой. Она станет третьей блондинкой в его ток-шоу (после Собчак и Ивлеевой)

Антон Литвин

Все жалуются на пропаганду, но смотрят и обсуждают выступления Михалкова и Соловьева. Получается, не хватает тв? Хотите больше Соловьева? Пожалуйста! И Дудь зовёт тех, кого точно будут смотреть. Ему то все равно. Главное, количество просмотров.

Так и сужается круг.

И это совершенно не понятно.

Есть и комментаторы, которые недоумевают, откуда у Юрия Дудя вообще взялась слава великого интервьюера.

Роман Могучий

Посмотрел полтора часа Дудя с Киселёвым и вынужден констатировать в очередной раз: если собеседник не хочет Дудю что-то рассказывать, то он и не расскажет, а расскажет что хочет рассказывать. Что хочет рассказать Киселёв вы можете посмотреть в его программе, только короче. То же было с Михалковым, Собчак и Лимоновым. И даже Фейсом, но тот хоть выступает нечасто.

Не тратьте время.

Анна Ведута

Огромное количество бесконечно уважаемых мною людей анализируют, рефлектируют, фиксируют в фб. А я повторю свой вопрос в воздух «серьезно?!»

Дудь — кошмарный и феерически бесталанный интервьюер и был таким всегда (*в формате своего ютьюб шоу, а в качестве главреда спортс.ру сделал много очень хороших материалов). Мне прямо удивительно, что это открытие делается многими вот только сейчас. Другое дело, что он же — продюсер от бога, прекрасно чувствует аудиторию и безусловный харизматик — с этим спорить ни одному здравомыслящему человеку в голову не придёт. Но смешивать два этих ремесла есть тьма охотников — Дудь не из их числа

Другие считают, что у Дудя все получилось.

Кирилл Шулика

Сейчас смотрю интервью Киселева Дудю. Во-первых, это даже не совсем для меня, это для тех, кто помоложе и для которых Киселев это мем из Интернета. Вы представляете, и правда есть аудитория, она большая, знающая Киселева по мемам.

Во-вторых, интервью надо брать не только у хороших людей, но и у плохих. У плохих даже интереснее. Как и брать интервью, так и смотреть. Какой-то мальчик-отличник это скучно.

В-третьих, только малые дети могут переживать количеству дизлайков. Ну реально... Если ты не поленился там вообще кнопку нажать, то уже не зря сделали продукт, самое страшное это безразличие в таких делах.

Сергей Кузнецов

Отличное интервью, просто подход другой и Дудь молодец. Его нужно обязательно пересмотреть, оно более тонкое чем мы хотели, но это Эзопов язык в чистом 21 веке.

Михаил Карягин в издании "Актуальные комментарии" пишет, что в этой "схватке интернета с телевизором" каждый остался при своих:

Киселев был на «вражеской площадке», поэтому, конечно, он с самого начала был в проигрышной позиции. <...>



С другой стороны, выйди Дудь с таким качеством подготовки и проработки темы в эфир телевизионной программы, то тот же Киселев съел бы его на глазах у многомиллионной аудитории.



Итог: «болван» из интернета встретился с пропагандистом из телевизора, каждый назвал оппонента дураком, оба вернулись восвояси.