Дефицит спасательной техники в МЧС достигает 90%

Дефицит специального оборудования, которое необходимо сотрудникам МЧС во время спасательных операций, достигает 90%, заявил первый замминистра ведомства Александр Чуприян на итоговой коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, на сегодняшний день в наличии у МЧС более 7 тысяч единиц такого оборудования, в то время как потребность в закупке составляет свыше 107 тысяч единиц. Особенно остро ощущается нехватка инженерного вооружения, специальных автомобилей, медицинской техники, а также средств радиационной, химической и биологической защиты.

Чуприян также считает, что изменения, внесённые в российское законодательство после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", недостаточны для предотвращения подобных трагедий. По его словам, они "носят несистемный характер и никак не изменяют общую ситуацию".

"Ничто не гарантирует, что новые трагедии такого масштаба не повторятся", – резюмировал замминистра.



Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в марте прошлого года. Из-за сильного задымления сотрудники МЧС не смогли быстро добраться до очага возгорания. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.