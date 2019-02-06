Российские следователи завели дело на украинских следователей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских следователей, которые завели дело на российского следователя. В ведомстве заподозрили коллег из Украины в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила о том, что подозревает российского следователя в незаконном возбуждении уголовного дела в отношении нескольких украинских политических деятелей. Сотрудник ведомства завел дело на представителя признанной в России экстремистской организации "Братство", Дмитрия Корчинского, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, политического деятеля Игоря Мазура и бывшего лидера запрещённой в России организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Их подозревали в связях с незаконными вооруженными формированиями в Чечне в 1994–1995 годах.

В Следственном комитете России утверждают, что направили запрос украинским коллегам, а те якобы отказались помогать и возбудили дело против российского следователя.

В марте 2017 года российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что политик во время первой войны в Чечне в 1994–1995 годах сражался на стороне чеченских сепаратистов против федеральных войск.