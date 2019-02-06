На мэрию Москвы подали в суд из-за реагентов

Московские муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина подали иск против столичного департамента ЖКХ с требованием запретить использование противогололёдных химических реагентов на улицах города.

В иске, поданном в Тверской районный суд Москвы, депутаты апеллируют к 42-й статье конституции России, гарантирующей право на благоприятную окружающую среду. Ссылаясь на исследование профессоров МГУ от 2009 года, в котором утверждается, что применяемые в столице реагенты опасны для здоровья людей и животных, наносят непоправимый вред одежде и обуви, а также угрожают разрушением подземных и надземных коммуникаций, депутаты заключают, что их конституционные права нарушены.

Комментируя подачу иска, Илья Яшин приводит цитату мэра Москвы Сергея Собянина, сделанную им на Московском урбанистическом форуме в декабре 2014 года. "Нас достали эти реагенты, которые рассыпают зимой на дороге, – сказал тогда мэр, – из-за которых возникает грязь, портится экология, да ещё и огромные деньги из бюджета уходят".

Тем не менее, по словам Яшина, за последние два года департамент ЖКХ мэрии Москвы только увеличил траты на закупку реагентов – сейчас они составляют около 6 миллиардов рублей в год.