Путин подписал закон о постановке на воинский учёт по месту пребывания

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий военнообязанных вставать на воинский учёт по месту фактического проживания, даже если у них нет там временной регистрации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе отдельно прописано, что отсутствие постоянной регистрации ("прописки") или временной регистрации не освобождает от воинского учёта.

Воинскому учёту в России подлежат мужчины от 18 до 45 или до 70 лет, в зависимости от присвоенного звания и женщины, имеющие военно-учётные специальности. После принятия нового закона, в частности, вставать на учёт в военкомат будут обязаны люди, переехавшие в другой город, но не зарегистрировавшиеся там.

Параллельно в Госдуму был внесён законопроект о десятикратном повышении штрафов за непостановку на воинский учёт. Документ предлагает увеличить штраф за это с 500 до 5 тысяч рублей, напоминает ТАСС.