Служба гражданства и иммиграции США закрывает отделение в Москве

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) 29 марта навсегда закроет свой офис в Москве.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в качестве причины закрытия называется "значительное сокращение объёмы работы".

28 февраля – последний день, когда отделение будет открыто для приёма заявлений на получение американской иммиграционной визы.

Некоторые услуги, которые ранее USCIS предоставляла лицам, проживающим в России, примет на себя посольство США в Москве, однако о каких именно услугах идёт речь – ведомство не уточняет.

Известно, что после 29 марта по вопросам получения американского гражданства и иммиграции россияне смогут обращаться в отделение USCIS в Афинах.

Служба гражданства и иммиграции США входит в состав Департамента внутренней безопасности страны и призвана помогать в получении услуг, связанных с постоянным проживанием в Соединённых Штатах Америки. Она также проверяет данные потенциальных мигрантов, претендующих на убежище. Служба имеет 223 офиса по всему миру.