Туск: ЕС исключает пересмотр соглашения по Брекзиту

Евросоюз ждёт новых предложений по Брекзиту от Лондона, но полностью исключает пересмотр соглашения. Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Брюсселе заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он уточнил, что Евросоюз не пойдёт на компромиссы в вопросах контроля ирландской границы.

Туск и Варадкар заявили журналистам, что ЕС и Ирландия интенсивно готовятся к выходу Великобритании без соглашения, хотя сохраняют надежду на ратификацию договора. "Мне интересно, как выглядит особое место в аду для тех, кто продвигал Брекзит, даже не имея представления о том, как это можно осуществить", – сказал Туск.

В четверг, 7 февраля, в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с руководством Евосоюза. Ранее Мэй заявила, что попытается убедить Брюссель в новом согласовании сделки по Брекзиту с учётом поправок, принятых британским парламентом 29 января. В частности, депутаты приняли поправку, согласно которой не допускается появление пограничной и таможенной инфраструктуры между Ирландией, входящей в ЕС, и британской Северной Ирландией. Против этого выступает Брюссель.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Брекзит должен состояться 29 марта.

Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.