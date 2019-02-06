Медведев призвал бороться за имя Менделеева для таблицы элементов

Россия должна бороться за то, чтобы Периодическую таблицу химических элементов во всем мире называли именем ее автора Дмитрия Менделеева. Об этом на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Глава российского правительства признался, что лишь недавно узнал о том, что таблицу Менделеева в мире не называют именем её создателя. Медведев призвал ученых, представителей властей и бизнеса объединиться в борьбе за присвоение таблице имени российского учёного.

Менделеев открыл Периодическую таблицу химических элементов в 1869 году.

В январе СМИ опубликовали сообщение о том, что в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии обнаружили одну из самых старых настенных таблиц химических элементов с упоминанием имени Менделеева. Она была напечатана в 1885 году. Позднее выяснилось, что таблицу обнаружили в 2014 году. Университет напомнил о находке после того, как ООН объявила 2019 года годом таблицы Менделеева.