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Трамп выдвинул критика Китая на пост главы Всемирного банка

Дэвид Мэлпас

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Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка заместителя министра финансов Дэвида Мэлпаса.

Кандидатуру Мэлпаса должен утвердить совет управляющих Всемирного банка.

Мэлпас известен как критик политики Всемирного банка в отношении Китая. Он упрекал банк за предоставление Пекину больших ссуд. По мнению Мэлпаса, Китай располагает собственными финансовыми ресурсами и не нуждается в международной помощи.

Предыдущий президент Всемирного банка Джим Ен Ким покинул поста с 1 февраля.

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