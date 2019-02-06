Трамп выдвинул критика Китая на пост главы Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка заместителя министра финансов Дэвида Мэлпаса.
Кандидатуру Мэлпаса должен утвердить совет управляющих Всемирного банка.
Мэлпас известен как критик политики Всемирного банка в отношении Китая. Он упрекал банк за предоставление Пекину больших ссуд. По мнению Мэлпаса, Китай располагает собственными финансовыми ресурсами и не нуждается в международной помощи.
Предыдущий президент Всемирного банка Джим Ен Ким покинул поста с 1 февраля.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.