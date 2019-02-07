Дерипаска и бараки. Кто купил сиротам непригодное для жизни жилье

Олег Дерипаска и колонии – первые ассоциации от небольшого Усть-Лабинского района в Краснодарском крае. Входящий в топ-20 списка Forbes бизнесмен в детстве жил здесь на хуторах с бабушкой и дедушкой, а сегодня через агрохолдинг "Кубань" поддерживает едва теплящуюся местную экономику. Структуры Дерипаски оказывают помощь всем – от местной администрации и храмов до колоний и казачества. Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Езубов, курирующий этот округ, никто иной как дядя бизнесмена по материнской линии, утверждают местные жители. В крохотном Усть-Лабинском суде (где даже туалет расположен на улице) Дерипаска прошлым летом судился с моделью Анастасией Вашукевич, более известной как Настя Рыбка.

Исправительных же учреждений в округе шесть – в них работают многие местные. Поэтому резонансная новость про уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко, который, по версии следствия, купил для сирот квартиры в бывшем бараке для осужденных, усть-лабинцев мало удивила.

Артющенко обвиняют в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, он без проведения обязательной экспертизы подписал акты приема-передачи купленного муниципалитетом для сирот жилья, признав квартиры соответствующими санитарно-техническим требованиям. Общая стоимость восьми квартир составила почти 10 миллионов рублей.

– Ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные и, согласно выводам эксперта, указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания, –прокомментировали в Следственном комитете России.

В последнее время квартиры здесь выдавались тем, кто охранял ближайшие колонии.

За неполные два года квартиру на втором этаже трижды затапливало

– Считаю, что уголовное дело на Артющенко справедливо возбудили. Как говорят, квартиры покупали по 600-700 тысяч, куда остальные деньги дели? Соседка сама квартиру приобрела за материнский капитал, потому что больше средств не было. Получается, 450 тысяч цена этому жилью? Да и то нужно найти покупателя, – не скрывает своего возмущения Надежда Печникова. Пенсионерка была опекуном внука, потерявшего в детстве родителей, в этом бараке ему дали квартиру.

Надежда Афанасьевна рассказывает Радио Свобода, как в администрации их уговаривали взять эту квартиру: поживете пять лет, приватизируете, и мы же у вас ее купим для других детей-сирот. Но вряд ли жилье в этом доме кому-то теперь нужно. За неполные два года квартиру на втором этаже трижды затапливало (трубы проходят по чердаку), от сырости отходят обои, дверь пришла в негодность.

– Насколько дешевле объявленной цены их купили – пусть разберутся. А жить в этой квартире никто не будет, только платим за нее. Куда внуку с молодой семьей переезжать, если рядом ни садика, ни магазинов нет – поле и колонии. Я, старая, туда жить не поеду, – признается пенсионерка.

Чиновник написал заявление об отставке, а через два дня… передумал и отозвал его

У жителей к главе района (который до назначения работал в структурах принадлежащего Дерипаске агрохолдинга "Кубань") множество вопросов и помимо домов для сирот. На расширенной встрече с участием краевых властей, прошедшей 28 января в ДК "Кубань", Николаю Артющенко досталось и от рядовых усть-лабинцев (нарушения в ЦРБ, низкий уровень жизни, отсутствует благоустройство) и от контролирующих структур. Тут же чиновник написал заявление об отставке, а через два дня… передумал и отозвал его, объяснив желанием завершить начатое.

Сейчас Артющенко остается действующим главой. По его словам, он вступил в должность 21.07.2017 года, а закупочные процедуры по "нехорошим квартирам" в рамках ФЗ-44 были инициированы в январе 2017 года, документация о закупках (техническое задание и цена) была размещена на электронной площадке Сбербанка для проведения закупки в форме электронного аукциона. Поскольку главой он стал уже после официального размещения закупочной документации, то ни на условия, ни на выбор победителя ввиду электронной формы закупок влияния оказать не мог, утверждает Артющенко.

Даже адреса не сказали, получался "кот в мешке"

– Получение жилья ждала пять лет, в сентябре 2017 года позвонили – приходите за ключами. В администрации были настроены так: или берете, что дают, подписываете соглашение, или пишите отказ. Даже адреса не сказали, получался "кот в мешке". Подумала: вдруг напишу отказ, а квартира в Усть-Лабинске, жалко потерять, – говорит сирота Тамара Калинина.

Когда она приехала смотреть полученную трехкомнатную квартиру по улице Степной,2, то больше всего шокировало само место. Чиновники обещали, что из окна дома будет виден детский сад, а вокруг были одни поля и колонии.

Если открыть воду в раковине, она не стечет по трубам, а будет наполнять ванную

– Больницы нет, детского сада нет, до самого близкого магазина четыре километра идти. Только колонии и поля, больше ничего, – описывает собеседница. – Сам дом построен в 1960-е годы, им, естественно, никто не занимался. Когда начался отопительный сезон, квартира превратилась в сауну из-за неработающих вентиляции и канализации.

Если открыть воду в раковине, она не стечет по трубам, а будет наполнять ванную, показывает Тамара. И наоборот. Несколько раз жаловались в администрацию, но только однажды сантехника прислали. Тот развел руками: если здесь жить, каждую неделю нужно вызывать рабочих.

– Здесь во всех квартирах свои "косяки". У кого-то плесень на всю стену, у других канализация так работает, третьи на отопление жалуются. В администрации об этом все знают, но ничего не делают, – продолжает Тамара.

Власти должны поменять нам жилье, переселить в нормальное и благоустроенное

Семья Калининых в итоге не переехала – супруги работают в городе, ребенок там же ходит в детский сад, к тому же в таких условиях жить невозможно. Зато коммунальные счета за пустующую квартиру по местным меркам астрономические – только за отопление 42-метровой "трешки" нужно отдать больше двух тысяч.

– Власти должны поменять нам жилье, переселить в нормальное и благоустроенное, другого варианта не вижу, – считает Тамара.

Екатерина Моисеенко признается: практически все время проводит в квартире, стены которой покрыты черной плесенью, с маленьким ребенком – на единственной в семье машине муж ездит на работу, а до города добираться нужно с несколькими пересадками.

– На улице мало гуляем. Что покажу ребенку? Обшарпанные заборы и колючую проволоку? Придется объяснять, что там плохие тети и дяди сидят, – горько шутит молодая мама, получившая в таком доме квартиру как сирота.

Она вспоминает, как в квартирно-правовой службе ее поставили перед фактом: в ближайшее время строить жилье для сирот администрация не собирается, из-за небольшого размера выделяемых сумм квартиры будут приобретаться только на вторичном рынке в ближайших поселках. Из которых Двубратский – не худший вариант.

– Понимала, что могу отказаться и ждать очереди, но когда еще что-то предложат? К тому же жили на съемной квартире. На месте оказалось, что дома вряд ли можно отнести к поселку, так как построены они на самой окраине: рядом поля и две колонии – женская и мужская. Зато в квартире был косметический ремонт, новые окна, поэтому согласилась, – объясняет она выбор, о котором пожалела спустя всего пару месяцев.

В целом за квартиру площадью около 40 метров платят больше пяти тысяч

Новоселье отметили в конце сентября, а во время отопительного сезона начали сыреть стены, обои покрылись темными пятнами и стали отваливаться кусками. Отопление работало через раз, пришлось обогреваться тепловыми "пушками", поэтому только за электричество платеж составлял две тысячи в месяц. А в целом за квартиру площадью около 40 метров платят больше пяти тысяч.

– Артющенко только однажды приезжал, в самом начале. Потом уже не появлялся, были чиновники рангом пониже. Проблемы за полтора года так и не решили, – вспоминает Екатерина.

Главе района Артющенко "светит" до семи лет лишения свободы. Но пострадавшие от его действий сироты уверены: нести ответственность должен не только сам Артющенко, но и все причастные к истории с нехорошими квартирами.