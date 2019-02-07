Бывшего полковника Владимира Квачкова отпускают из колонии

Суд в Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в связи с частичной декриминализацией статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Квачкова. Теперь полковник должен выйти из колонии на свободу – предположительно, это произойдёт 19 февраля.

Квачков в 2010 году был арестован и впоследствии осуждён по обвинению в подготовке вооружённого мятежа к 8 годам лишения свободы, а в 2017 году к его сроку добавили ещё полтора года по статье 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды за видеообращение из колонии. Зубово-Полянский районный суд теперь отменил последний приговор. Прокуратура поддержала ходатайство адвоката.

Владимир Квачков служил в спецназе ГРУ, участвовал в войне в Афганистане, конфликтах в Средней Азии. Он приобрёл широкую известность после своего ареста в 2005 году по обвинению в организации покушения на Анатолия Чубайса. Присяжные оправдали Квачкова. На следующий день после этого, однако, он был задержан по другому обвинению – в подготовке вооружённого мятежа. Утверждалось, что Квачков готовит мятеж силами созданной им организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (впоследствии она была признана террористической и запрещена в России), члены которой, как утверждается, должны были захватить оружие в ряде воинских частей.

Квачков публично резко критиковал власти России и политику Владимира Путина, а также выступал с антисемитскими заявлениями. Сам он называл себя "христианским националистом" и "сторонником русского православного государства". Сейчас Владимиру Квачкову 70 лет.