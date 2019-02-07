СМИ: Франция выступит против Германии по вопросу о "Северном потоке"

Франция готова поддержать решения на уровне Евросоюза, которые могут серьёзно осложнить строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией. Об этом пишет германская газета Suddeutsche Zeitung.

Речь идёт о поправках в европейскую газовую директиву, которые предоставляют Европейской комиссии больше прав для регулирования вопросов, связанных с сооружением трубоповодов.

Как ожидается, в пятницу представители стран ЕС должны обсудить этот вопрос. По данным источникам газеты, Франция намерена поддержать поправки - вразрез с позицией Германии. "Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия" - цитирует газета мнение источника в правительственных кругах Франции.

Германия выступает против поправок, которые предусматривают распространение на подводные трубопроводы тех же правил, что действуют для подземных. Речь идёт, в частности, о том, что поставки газа и его распределение должны быть в руках разных компаний - при этом в случае с "Северным потоком-2" это не так. Кроме того, у Еврокомиссии появятся дополнительные рычаги влияния на проект, которых у неё сейчас нет.

Газета отмечает, что без поддержки Франции Германии будет трудно отстоять свою позицию, учитывая, что ряд стран ЕС выступают резко против строительства газопровода, а США напоминают о возможности введения санкций против участников проекта, в том числе и германских компаний.

По плану, "Северный поток-2" должен быть достроен к концу нынешнего года. Сейчас идёт укладка труб по дну Балтийского моря. Власти Германии неоднократно утверждали, что считают проект не политическим, а коммерческим, выдвигая при этом условие продолжения транзита российского газа через Украину и после запуска газопровода.