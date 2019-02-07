У россиян с высокой зарплатой будут автоматически снимать часть доходов на накопительную пенсию. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал финансовый омбудсмен Юрий Воронин. По словам Воронина, граждане с высокими доходами будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала. За несколько лет ставка сбора будет доведена до шести процентов.

Накопительная пенсионная модель должна запуститься в России в 2020 году. Планируется, что работающие россияне будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Отчисленные и накопленные сбережения останутся в собственности граждан, в отличие от действующей накопительной части пенсии, которая принадлежит государству, отмечает The Bell.

Воронин не рассказал, с какой зарплаты будут автоматически сниматься деньги. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться позднее. Источник РБК отмечает, что такой порог может составить 85000 рублей в месяц. Люди с такой зарплатой или выше должны будут вручную "отключаться" от системы отчисления пенсионных накоплений, если захотят это сделать.

В 2018 году в России была одобрена пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию был увеличен до 65 лет для мужчин и до 60 - для женщин.