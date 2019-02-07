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В Кемерове и Новокузнецке отменены прямые выборы мэров

Голосование на одном из избирательных участков во время выборов главы Хакасии, ноябрь 2018 года

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал закон об отмене выборов глав администраций Кемерова и Новокузнецка, сообщил "Интерфакс".

В конце января документ был принят региональным Советом народных депутатов. В нём говорилось об отмене двух пунктов закона Кемеровской области, который регулирует местное самоуправление: пункта о том, что глава администрации Кемерова избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, и такого же пункта, касающегося избрания глав городов с населением более 500 тысяч человек. Под такое определение попадает только один областной город – Новокузнецк.

Закон об отмене выборов мэров будет применён после окончания полномочий действующих глав администраций городов. Мэрию Кемерова в 2016 года возглавил Илья Середюк, срок его полномочий на этом посту – пять лет. Мэром Новокузнецка также сроком на пять лет в 2018 году был избран Сергей Кузнецов, руководивший городской администрацией с 2013 года.

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